Aaa, pieniądze dam. Kwitnie pożyczkowe podziemie

Po wprowadzeniu rozmaitych ograniczeń i obostrzeń drogie pożyczki zniknęły z rynku. Ale do tańszych, tych bankowych, wielu Polaków nie ma dostępu. Teraz ryzykowne pożyczki zejdą do podziemia?

Kto pilnie potrzebuje pieniędzy i idzie dziś do legalnie działającej prywatnej firmy pożyczkowej, tego czekają dwie niespodzianki. Pierwsza jest miła, bo takie pożyczki stały się dużo tańsze, niż były jeszcze kilka miesięcy temu. Druga fatalna, bo szybko okazuje się, że także tutaj, klientom bez porządnej historii kredytowej, ciężko będzie pozyskać pieniądze. Większość odchodzi z kwitkiem. Do tej pory było odwrotnie. Branża pożyczkowa kojarzyła się z wysokimi opłatami, ale równocześnie z łatwym i szybkim dostępem do pieniędzy.