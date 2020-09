Czy długi można odpuścić

Carmen Reinhart, nowa główna ekonomistka Banku Światowego, apeluje do świata pogrążonego w pandemii: przebaczcie sobie długi.

Profesor Bruce Greenwald mówi o swojej byłe koleżance z Uniwersytetu Columbia, nie kryjąc rozbawienia: – Jeśli chcesz ją zdenerwować, wystarczy, że wymienisz ją po Rogoffie. Tę anegdotę warto rozbroić. Carmen Reinhart jest wybitną ekonomistką, ale „pod strzechy” trafiła dzięki książce „This Time is Different” (Tym razem jest inaczej), którą wydała w 2011 r. wraz z Kennethem Rogoffem. W ekonomii rządzi alfabet, jeśli się go nie uwzględnia przy wymienianiu autorów jednej pracy, to ten ostatni robi się najmniej ważny.