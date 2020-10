Kim jest Xavier Niel, nowy właściciel Playa

Play, największy polski operator komórkowy, zmienia właściciela. Kupuje go Grupa Iliad należąca do Xaviera Niela, zwanego francuskim Steve’em Jobsem. To jeden z najbarwniejszych biznesmenów świata. Będzie się działo.

O tym, że Play jest na sprzedaż, wiadomo było od dawna. Właściwie niemal od początku istnienia spółki P4, operatora sieci Play, pojawiały się informacje, że zostanie wkrótce sprzedana. Nic dziwnego, bo sieć zaczęła działalność w 2007 r., a rok później wybuchł światowy kryzys finansowy i Thor Björgólfsson, współwłaściciel P4, z najbogatszego Islandczyka nagle zmienił się w bankruta. Razem z nim zbankrutowała też Islandia i to właśnie Björgólfssona uznano za głównego sprawcę dramatu. Przyczyną była ryzykowna polityka tamtejszych banków i ich inwestycje w toksyczne aktywa.