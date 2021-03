Dwa największe światowe koncerny tytoniowe spierają się w Polsce o to, który powinien płacić wyższe podatki. Choć sprawa dotyczy wyrobów bezdymnych, dymu robi się coraz więcej.

Branża tytoniowa szuka bezdymnych alternatyw, takich jak e-papierosy, podgrzewacze czy tytoń do żucia.

Na lutowym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych poza posłami pojawiło się wyjątkowo wielu gości. Część osobiście, większość wirtualnie za pośrednictwem komputerowego ekranu. Wszystkich przywiódł tu jeden punkt programu: rozpatrzenie rządowego projektu zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Właściwie nie sam projekt, który dotyczył mało kontrowersyjnych spraw technicznych, lecz poprawka wniesiona przez klub Lewicy. Przewidywała ona dopisanie do ustawy przepisu radykalnie zwiększającego stawkę akcyzy i to tylko na jeden produkt: tytoniowe wkłady do podgrzewaczy, w ustawie nazywane produktami nowatorskimi.