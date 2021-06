Nowy nieład domkowy

Rząd chce uszczęśliwić polskie rodziny redukcją formalności związanych z budową małych, 70-metrowych domów. Nic nie wskazuje, by miało być to tanie, proste i powszechne. W ogóle niewiele wiadomo.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński lubi się chwalić, że świetnie liczy w pamięci. Teraz pochylił się nad wydatkami na „całkiem przyzwoity dom”, który jego zdaniem zmieści się na 70 m kw., a jeśli wziąć pod uwagę użytkowe poddasze, to nawet 90 m. I wyszło mu, że da się go zbudować już za 100 tys. zł. Szczególnie jeśli prace prowadzi się tak zwanym systemem gospodarczym. – Czyli z udziałem rodziny? – domyśla się Adam, przedsiębiorca budowlany spod Wrocławia. – No, jeśli ma się w rodzinie fachowców od każdego etapu budowy, którzy będą pracować za darmo, to być może się uda.