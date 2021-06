Długi rajd Sobiesława Zasady

Sobiesław Zasada, niegdyś znany kierowca rajdowy, a obecnie przedsiębiorca, pionier polskiego kapitalizmu, nie zdołał zrealizować dwóch wielkich marzeń: nie zbudował fabryki samochodów oraz nigdy nie wygrał afrykańskiego rajdu Safari, w którym brał udział osiem razy. Za kilka dni wystartuje po raz dziewiąty. W wieku 91 lat.

Po raz pierwszy z Frankfurtu do Nairobi poleci klasą biznes – przyznaje POLITYCE. Do tej pory latał w klasie turystycznej, gdyż różnicę w cenie uznawał za nieprzyzwoitą. Sobiesław Zasada to przecież krakus – śmieją się niektórzy znajomi. Nie poleci z nim do Kenii Błażej Krupa, znany rajdowiec, który dwa razy był jego pilotem w rajdzie Safari w latach 1978 i 1979 i któremu Zasada zaproponował to także teraz. Krupa, młodszy od Zasady, nie startuje w rajdach już od lat, ale propozycję rozważał na poważnie.