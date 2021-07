Afera Art-B: gumkowanie historii

Art-B, największa afera III RP, pokazała, jak bardzo politycy, walcząc o władzę w wolnej Polsce, pobrudzili sobie ręce. Natomiast Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Bagsik, twórcy słynnego „oscylatora”, coraz usilniej przekonują, że to oni są prawdziwymi ofiarami afery. Każda ze stron usiłuje tę historię gumkować po swojemu.

Gdyby nie rozmowa przy pisuarach, wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. To w toalecie Bagsik, wtedy 26-latek, mimochodem powiedział do Gąsiorowskiego (30 lat): „Kupiłem Ursus. Siedem tysięcy traktorów, jakoś to sprzedamy”. Kilka miesięcy wcześniej chwalił się zakupem 50 proc. udziałów paliwowej firmy PAZ, takiego izraelskiego Orlenu. Światowe kontakty „artystów biznesu” (stąd nazwa Art-B) aż do wybuchu skandalu pozostawały niewyjaśnione, a i potem więcej się domyślano, niż poznano faktów.