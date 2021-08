Wszystko po kolei

Projekt ustawy lex TVN to próba podporządkowania sobie przez władzę niezależnych mediów. Jest to też krok na drodze do „repolonizacji”, czyli przejmowania przez państwo kolejnych kluczowych firm i całych działów gospodarki.

Rynek medialny jest dla PiS kluczowy, a Jarosław Kaczyński wierzy w skuteczność starych narzędzi inżynierii społecznej. Dlatego władza działa tu wyjątkowo brutalnie. Jednak metody stosowane dziś wobec TVN i innych niezależnych mediów zostały już przetestowane na innych rynkach. I okazały się bardzo wydajne. Na pierwszy ogień repolonizacji poszły banki. To dziś sztandar, którym partia dumnie powiewa, bo udało się odkupić Pekao, Alior i BPH. Metoda kija i marchewki tu zadziałała. Kijem był podatek bankowy, polityka nadzorcza KNF oraz perspektywa niekorzystnych regulacji wobec sprzedawców kredytów frankowych, marchewką zaś atrakcyjna oferta finansowa złożona przez państwowe firmy.