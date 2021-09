Gospodarka – czas odbudowy. Od poniedziałku EKG w Katowicach

Od poniedziałku 20 września do środy 22 września będzie trwał tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days w Katowicach.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, a także online spotkają się przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy. Podczas trzech kongresowych dni odbędzie się ponad 100 paneli dyskusyjnych, trwa jeszcze rejestracja uczestników.

Odbudowa, gospodarki, obywatel-konsument, zielona transformacja...

Głównym tematem tegorocznych debat będzie odbudowa gospodarki po pandemii. Dyskusje obejmą m.in. Polski Ład i to, co realnie będzie on oznaczał dla przedsiębiorców. Kolejne tematy to obywatel-konsument w nowej rzeczywistości, globalny handel, Europejski Zielony Ład i zielona transformacja, cyfryzacja i rozwój e-commerce.

– W XIII EKG wezmą udział przedstawiciele biznesu – przedsiębiorców, spółek Skarbu Państwa, ale także samorządów, środowiska naukowego czy też świata polityki. Współpracujemy z ponad setką partnerów wydarzenia, są wśród nich duże koncerny międzynarodowe – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator kongresu.

Komisarze, ministrowie, prezesi i eksperci

Wśród gości tegorocznego EKG będą m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, prezeska Siemens Polska Dominika Bettman, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, europoseł, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, poseł, były wicepremier Jarosław Gowin, minister finansów Tadeusz Kościński, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Grupy Maspex Krzysztof Pawiński, minister ds. UE Konrad Szymański, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych Maroš Šefčovič, dyrektor generalny Amazon.pl Mourad Taoufiki, prezes ZUS Gertruda Uścińska.

W dyskusjach EKG wezmą też udział dziennikarze „Polityki”. Debatę na temat gospodarki cyrkularnej poprowadzi zastępca redaktora naczelnego „Polityki” ds. cyfrowych Łukasz Lipiński, a o idei „zielonego” miasta – publicysta i prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk.

Równolegle z EKG odbywać się będą 6. European Tech and Start-up Days, spotkanie twórców marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców, wraz z rozstrzygnięciem konkursu Start-up Challenge. W tym roku zgłosiło się do niego 170 firm, spośród nich zostanie wyłonionych 18 finalistów, a w finale poznamy najlepszą szóstkę. Od pierwszej edycji w 2016 r. do konkursu Start-up Challenge zgłosiło się ponad 1 tys. projektów z całego świata. Wydarzeniu towarzyszą również kolejne edycje konkursów Top Inwestycje Komunalne oraz rankingu Inwestor bez Granic.

Podczas ubiegłorocznego EKG i 5. European Tech and Start-up Days MCK w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości. Do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób. Debaty online obejrzało ponad 100 tys. unikalnych użytkowników.