Dzielą, by mnożyć

Kupowanie ziemi rolnej z myślą o budowie domu czy letniska jest jak gra w ruletkę. W Dębkach nad morzem, w Pilchach i Piszu na Mazurach i wielu innych atrakcyjnych miejscach toczą się prawdziwe batalie o odrolnienie gruntów. W ramach prawa i poza prawem.

Znany kurort Dębki w gminie Krokowa w powiecie puckim. Ujście rzeki Piaśnicy do Bałtyku.

List jest pełen goryczy: „My, zwykli ludzie, na skutek złej woli gminy Krokowa cierpimy. Większość z nas to emeryci, którzy ciężko uciułane pieniądze przeznaczyli kiedyś na zakup działki nad morzem z nadzieją na spokojny wypoczynek, a teraz są tylko niepotrzebne nerwy i upokorzenia. W przeciwieństwie do tych »panów« – właścicieli pensjonatów i licznych działek, my nie możemy niczego na naszych działeczkach postawić. (...) możemy sobie na nich tylko pooddychać (tak wyraziła się pracownica Urzędu Gminy)”.