Wojny śmieciowe

Jak pozbyć się gór odpadów: przetwarzać, palić, zgazowywać, wywozić na wysypiska? W Polsce toczy się dziś o to wojna. A może lepiej mniej śmiecić?

Niebawem święta, po których zostanie nam trochę wspomnień, lepszych lub gorszych prezentów oraz góra kartonów, pudełek, toreb, kolorowych papierów, styropianowych wytłoczek, butelek i resztek jedzenia. Jeśli segregujemy śmieci, wrzucimy je do kolorowych pojemników z miłym poczuciem, że żyjemy eko i dbamy o planetę. No bo co możemy więcej zrobić? Nie zaprzątamy sobie głowy tym, co dalej stanie się z naszymi odpadkami. Chcemy wierzyć, że zajmą się nimi fachowcy, za to płacimy im, i to niemało.

Samorządy ogłaszają właśnie podwyżki opłat śmieciowych, a nowe ceny przyprawiają o ból głowy.