Cenne opakowania

Rozmowa z Iwoną Jacaszek-Pruś, dyrektorką ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Zmiany klimatyczne są wyzwaniem dla firm. Co w tym obszarze robi Kompania Piwowarska?

Zmiany klimatyczne mają wpływ na nasz biznes, ponieważ w procesie warzenia piwa korzystamy z naturalnych surowców: wody, jęczmienia i chmielu. Z tego powodu zidentyfikowaliśmy te obszary działalności, które mają wpływ na emisję CO₂, po to, by zminimalizować swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jako lider branży czujemy się odpowiedzialni za otaczający nas świat i za biznes, w którym funkcjonujemy.