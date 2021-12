Ekologiczne drewniane okna

Drewno jest cennym, naturalnym surowcem, w dodatku całkowicie odnawialnym. Jego wykorzystanie w produkcji pochłania też mniej energii i pozwala ograniczyć emisję CO₂. Lasy stanowią ok. 31 proc. powierzchni lądów. Aby te obszary zachować, potrzebna jest zrównoważona gospodarka leśna, która będzie balansować kwestie ochrony środowiska, aspekty społeczno-kulturowe i potrzeby ekonomiczne.

Szczególnie istotne w zrównoważonej gospodarce jest korzystanie z drewna pochodzącego z certyfikowanych upraw FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). W skali globalnej przemysł wykorzystuje tylko 30 proc. drewna z certyfikatami. Ale przybywa firm, dla których ogromne znaczenie ma pochodzenie kupowanego drewna. Chodzi m.in. o lasy, w których drewno pozyskiwane jest w ilościach nieprzekraczających możliwości jego odtworzenia przez las, zaś zagrożone gatunki drzew i obszary są chronione przed wyrębem, a miejsca po wycince zalesiane są nowymi drzewami.