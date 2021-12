Żubr pociągowy

Z najbardziej znanych na świecie marek polskiej wódki żadna nie należy już do nas, choć ciągle są produkowane w kraju. Żubrówka wróci do polskiego właściciela jako pierwsza.

Od Rosjan Żubrówkę odzyska Maspex, prywatny koncern spożywczy z Wadowic, który do tej pory od alkoholu wolał wytwarzać soki. Cenę – na rynku mówi się o 1 mld dol. – niechcący podbił prezydent Andrzej Duda, kiedy w lipcu 2020 r. zadzwonili do niego dwaj rosyjscy komicy. Jeden z nich przedstawił się jako sekretarz generalny ONZ i Andrzej Duda, chociaż rozmowa nie była wcześniej ustalana, telefon odebrał. Komik, podający się za Antonio Guterresa, powiedział wtedy do polskiego prezydenta, że rozmawiał z Donaldem Tuskiem i nawet dostał od niego butelkę Żubrówki.