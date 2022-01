Orzeł czy euro?

Z euro jest jak ze szczepionką na covid. Choć może pomóc i większość krajów Unii Europejskiej ją przyjęła, my trwamy w przekonaniu, że nam zaszkodzi.

W poczekalni do zaszczepienia czekają dziś dwa kraje UE – Chorwacja i Bułgaria. Kiedy dołączą do strefy euro, będzie liczyła 21 członków. Ta poczekalnia to mechanizm kursów walutowych ERM II wymagający, by przynajmniej przez dwa lata przed wejściem kurs waluty krajowej utrzymywał się w miarę stabilnie względem euro. Chorwacja uzgodniła już z Komisją Europejską, członkami eurogrupy i Europejskim Bankiem Centralnym kwestię produkcji banknotów i monet, a teraz czeka na oficjalne potwierdzenie, że spełniła tak zwane kryteria z Maastricht: wysokość inflacji i stóp procentowych, deficyt budżetowy i dług publiczny nie mogą nadmiernie odbiegać od poziomu trzech najbardziej stabilnych gospodarek UE.