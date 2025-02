Odpowiedzialni i innowacyjni

Rozmowa z Ružą Tomić Fontaną, dyrektorką generalną Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

P: A co z innymi działaniami w ramach ESG?

To bardzo kompleksowy projekt i bardzo ważne zadanie dla całej branży napojowej - polski system będzie drugim największym w Europie zarówno pod względem potencjału samego rynku, jak i ilości opakowań, z którymi mamy tu do czynienia. Dlatego połączyliśmy siły z 10 producentami napojów i powołaliśmy spółkę Kaucja.pl, która ma stać się wspólnym dla branży operatorem systemu. Jako firma utworzyliśmy także oddzielny zespół, który przygotowuje nas do wejścia w system i wspiera w tym naszych klientów.

Ruža Tomić Fontan a : Działamy w tym obszarze już od 2020 – wtedy jako cała branża napojowa zapoczątkowaliśmy debatę nt. systemu kaucyjnego, która intensywnie toczyła się także w minionym roku, kiedy trwały prace nad wprowadzeniem bardzo istotnych z punktu widzenia działania systemu poprawek do Ustawy przyjętej we wrześniu 2023 r. Cieszymy się, że głosy branży zostały wysłuchane i uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce zostało przesunięte na 1 października 2025 r. I uwzględniono też 3-miesięczny okres przejściowy. Ten czas jest potrzebny, bo w naszym przypadku wprowadzenie systemu wiąże się ze zmianą ponad 280 projektów etykiet i wzorów wielopaków, na których musimy umieścić symbol systemu, a także wszystkich kodów kreskowych EAN, i w końcu całą logistyką wprowadzania takich produktów na rynek.

P: Znamy treść przepisów dotyczących systemu w Polsce. Jak przygotowujecie się do ich wdrożenia?

Jako firma przywiązujemy wagę do tego, CO robimy, ale także, a może przede wszystkim JAK prowadzimy biznes. Dlatego w minionym roku skupialiśmy się też na na działaniach społecznych, jak wsparcie ofiar powodzi, i środowiskowych – w szczególności na wdrożeniu systemu kaucyjnego.

Ruža Tomić Fontan a : Przede wszystkim byliśmy wierni naszej strategii i priorytetom. Oznacza to, że ten rok minął pod znakiem rozwoju portfolio, tak aby nasi klienci – właściciele punktów sprzedaży mieli w nas partnera napojowego z pełnym wachlarzem produktów z różnych kategorii, a konsumenci mogli znaleźć na półce sklepowej dokładnie taki napój, na jaki mają właśnie ochotę – bez względu na porę dnia i okazję. Wprowadziliśmy m.in. nowe warianty Burn, Monster, w tym wersje ZERO, których mamy już ponad 37% w ofercie, wzmacnialiśmy kategorię napojów gazowanych dla dorosłych z marką Kinley na czele i rozpoczęliśmy transformację segmentu niegazowanych napojów, odsłaniając nowe oblicze Fuzetea. Stawialiśmy także na kategorię alkoholi – 2024 był pierwszym rokiem dystrybucji naszej nowej marki wódki premium, którą jako Coca-Cola HBC kupiliśmy od Brown Forman, i marek piwnych od AB InBev.

Ruža Tomić Fontana: Niezmiennym celem jest zero emisji netto do 2040 roku. Dlatego dalej modernizowaliśmy naszą flotę, wymienialiśmy lodówki u naszych klientów na niskoemisyjne, optymalizowaliśmy opakowania i procesy produkcyjne. Chcemy także zwiększać udział opakowań zwrotnych w naszym portfolio, dlatego w ubiegłym roku razem z naszym klientem - Lagardere, wprowadziliśmy szklane butelki zwrotne w ponad 100 punktach gastronomicznych i w niedalekiej przyszłości planujemy podwoić tę liczbę.

To oczywiście jeden z wielu kroków na drodze do zamkniętego obiegu opakowań i wszyscy uczestnicy rynku będą musieli je podjąć, bo mówimy o zmianie nawyków konsumenckich. To proces, który wymaga czasu i system kaucyjny odegra w nim kluczową rolę.

P: Jako firma wpływacie także na aspekty społeczne i ekonomię...

Ruža Tomić Fontana: To prawda. Zacznę od tego, że jesteśmy niezwykle dumni z tego, co udało nam się przez lata lokalnej działalności zbudować w Polsce - mamy trzy zakłady: w Radzyminie, w Staniątkach koło Krakowa i w Tyliczu, i cały, dobrze prosperujący łańcuch wartości. Tu kupujemy surowce, produkujemy napoje, płacimy podatki – wg ostatnich danych z 2023 roku kwota zapłaconych przez nas podatków do budżetu państwa wyniosła 1,4 mld zł. Zatrudniamy ponad 1600 osób, a każde miejsce pracy utrzymuje 7 kolejnych w innych sektorach gospodarki, dając w sumie niemal 13 000 etatów.

Jesteśmy z tego dumni, ale wiemy też, że idzie za tym odpowiedzialność. Dlatego poza działaniami biznesowymi, wspieramy młodych ludzi na rynku pracy i pomagamy lokalnym społecznościom, także w sytuacjach nadzwyczajnych jak ostatnia powódź. Od samego początku monitorowaliśmy sytuację, również bezpośrednio przez naszych ludzi z działu sprzedaży, którzy natychmiast zaangażowali się dobrowolnie w pomoc na miejscu, w pierwszej kolejności dostarczając wodę i napoje. Jako system Coca-Cola, współpracując między innymi z Polskim Czerwonym Krzyżem i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dostarczyliśmy ponad 150 000 litrów wody do dotkniętych powodzią miast. Kontynuując wsparcie dla powodzian Fundacja Coca-Cola HBC oraz The Coca-Cola Foundation przekazały prawie 2 miliony złotych na pomoc w realizacji misji WOŚP polegającej na wymianie sprzętu medycznego w szpitalach w Kłodzku, Nysie i Głuchołazach, które ucierpiały w wyniku kataklizmu.

P: Jakie są plany Coca-Cola HBC na rok 2025?

Ruža Tomić Fontana: Strategia i priorytety w zasadzie pozostają niezmienne – w 2025 będziemy dalej je realizować. Oznacza to rozwój portfolio, czyli szykujemy innowacje produktowe zarówno w kategoriach napojów gazowanych, niegazowanych, jak i produktów alkoholowych; realizację agendy ESG, w tym wejście w system kaucyjny i kolejne działania, które zbliżą nas do celu NetZero do 2040, i inwestycje – planujemy rozbudowę zakładu pod Krakowem. I oczywiście nie zapomnimy o wspieraniu lokalnych społeczności w ramach programu Youth Empowered oraz naszych zespołów – stawiając na ich rozwój i integrację. Polski rynek ma dla nas wyjątkowe znaczenie i to się z pewnością nie zmieni.

P: Mówimy tu o lokalnej strategii, a jak to się ma do globalnych planów firmy?

Ruža Tomić Fontana: Nasze lokalne cele są spójne z globalnymi założeniami Coca-Cola HBC. Zatem jak wspominałam są to – rozwój portfolio 24/7, zrównoważony rozwój, poszerzanie naszych możliwości – zarówno wewnętrznie, jeśli chodzi o nasz zespół, jak i zewnętrznie, pod kątem konkurencyjności, oraz lokalne inwestycje, które pozwalają nam to osiągnąć. I wspaniałe w tym podejściu jest to, że jako firma mamy jedną wizję, ale jednocześnie szanujemy różnorodność rynków i lokalnie wdrażamy rozwiązania, które będą najlepsze dla danego kraju i danej społeczności.

Tekst sponsorowany. Materiał powstał na zlecenie producenta napojów Coca-Cola.