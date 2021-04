Chcemy mieszkać lepiej

Pandemia uświadomiła nam, jak ważne jest miejsce, w którym spędzamy ogromną część naszego życia. Przekonaliśmy się, jak wiele elementów nieruchomości decyduje o naszym komforcie.

Dobrze zaprojektowana przestrzeń pozwala wydzielać miejsca do spokojnej pracy i nauki zdalnej, zapewniając spokój domownikom. Balkon czy taras pozwalają odetchnąć świeżym powietrzem, gdy wychodzenie z domu trzeba ograniczyć do minimum. Własny ogródek to ogromny atut, nawet jeśli jest on niewielkich rozmiarów i ogranicza się do fragmentu sąsiadującego z mieszkaniem na parterze. Nic dziwnego, że chociaż wiele branż gospodarczych boryka się ze skutkami pandemii, to akurat budownictwo mieszkaniowe na pewno nie wykazuje oznak kryzysu.