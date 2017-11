Kiedy wreszcie przestaniemy spierać się o to, czy czarnoskóry może być Polakiem?

Wczorajszy wywiad Mateusza Pławskiego, rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej, dla „Do Rzeczy”, w którym stwierdził, że „osoba czarnoskóra nie może być Polakiem”, wywołał w internecie falę oburzenia.

Pojawiło się wiele postów przywołujących pamięć o wielonarodowym dziedzictwie Polski, o współczesnych przykładach zaangażowania osób czarnoskórych w życie społeczne i polityczne kraju. Przypomina się także słowa papieża. Nawet niektóre prawicowe – ale jednak bardziej umiarkowane – strony przypominają, że także po prawej stronie sceny politycznej można znaleźć osoby nie o białym kolorze skóry. Do tego jeszcze wspomnienia o sportowcach, zapomnianych postaciach z historii czy próba logicznego obalenia tezy, że mieszkańcy Europy są z zasady biali.

Kolor skóry a przynależność narodowa

Wszystkie te reakcje są powodowane jak najbardziej słusznym odruchem przeciwstawienia się rasizmowi oraz potrzebą wyjaśnienia, jak bez sensu jest łączenie koloru skóry z przynależnością narodową. Jest w tym także pokusa, żeby irracjonalny rasistowski argument zbić przy pomocy logicznego wywodu, faktów, wskazania wewnętrznych sprzeczności w głoszonych argumentach. Gdzieś z tyłu głowy czai się marzenie, że w końcu uda się znaleźć ten ostateczny argument, który odmieni serca tych, którzy bardzo nie chcą być nazywani rasistami, tylko „separatystami rasowymi”.

Intencje są tu jak najbardziej słuszne, emocje – jak najbardziej zrozumiałe. Nie da się jednak ukryć, że wzięcie udziału w tej dyskusji świadczy o zmianie, jaka zaszła w polskim dyskursie publicznym. Bo przecież rasizm Młodzieży Wszechpolskiej nie jest niczym nowym. Jednak pierwszy raz od dawna czujemy konieczność publicznej rozmowy o tych poglądach.

Dyskutowanie z poglądami rasistowskimi oznacza w istocie wielką przegraną. Dyskusja, którą prowadzimy, stawia nas przed koniecznością zbicia poglądu „czarnoskóry nie może być Polakiem”. Prowadzi to przedziwnej sytuacji, w której w 2017 roku udowadniamy śmiałą tezę, że rasizm nie ma sensu, kolor skóry nie determinuje przynależności do narodu polskiego, a hasło „biała Europa” to nie żaden separatyzm rasowy, tylko rasizm czystej wody. Do tego jeszcze próbujemy logicznie uzasadnić, że nie ma różnicy między ładnie brzmiącym „separatyzmem rasowym” a rasizmem.

Prowadzenie takiej dyskusji jest o tyle niebezpieczne, że oznacza, iż traktujemy w niej rasizm jako pogląd. Argumentujemy, jakby w ogóle istniała równość pomiędzy postawą rasistowską a jakąkolwiek inną. Podstawą dyskusji jest przekonanie, że mamy do czynienia z poglądami, które ktoś może wyznawać i choć się myli – zasługuje na to, by odpowiedzieć na nie logicznie. W ten sposób, chcąc nie chcąc, jakoś je legitymizujemy. Są niesłuszne, ale w jakiś sposób dopuszczalne. Rasizm dopuszczalny nie jest – niezależnie od tego jakimi argumentami dysponujemy.

Prawica odniosła sukces

Młodzież Wszechpolska, ONR, wszystkie inne organizacje narodowców odniosły sukces. Dyskutujemy o czymś co, nie powinno podlegać żadnej dyskusji. Argumentujemy w sprawie, w której nie potrzeba historycznych argumentów, ani współczesnych przykładów. Bo nawet gdyby Polska była zawsze przez całą historię krajem białych blondynów, nawet gdybyśmy nie znali żadnego zaangażowanego w sprawy kraju Somalijczyka, nawet gdybyśmy założyli, że istnieje coś takiego jak „biała Europa”, wciąż – kolor skóry nie determinuje tego, kto jest Polakiem, a kto nim nie jest. O tym, kto jest Polakiem decyduje poczucie przynależności do narodu. Tu nie ma przestrzeni do dyskusji. Bo nie ma żadnego logicznego, moralnego, czy prawdziwego kontrargumentu, który legitymizowałby rasizm. A jednak jesteśmy zmuszeni do udowadniania czegoś, o czym – pewnie wielu z nas – było przekonanych, nie trzeba już rozmawiać. Bo nie mówimy tutaj o najbardziej czystej paskudnej formie rasizmu jaka istnieje.