Piotr Pytlakowski Zabójstwo Jaroszewiczów: sprawa wciąż nierozwikłana Zbrodnia niedoskonała? Minister Zbigniew Ziobro obwieścił niebywały sukces: mamy sprawców zabójstwa Alicji Solskiej i Piotra Jaroszewicza. Czy faktycznie zagadka zbrodni sprzed 26 lat została wreszcie rozwikłana?

Adam Urbanek/CAF/PAP Podczas procesu przeciwko grupie Faszysty wspomagano się wykrywaczem kłamstw. Oskarżeni o mord na Jaroszewiczach zostali jednak uniewinnieni. Minister ujawnił, że dwóch z trzech podejrzanych przyznało się do winy. To powinno rozwiewać wszelkie wątpliwości, ale wiemy doskonale, że można się przyznać i „przyznać”. Właśnie po 18 latach w więzieniu wyszedł na wolność Tomasz Komenda, bo prokuratura doszła do wniosku, że skazano niewinnego. Siedział za gwałt i brutalne morderstwo, a w śledztwie przyznał się, że feralnej nocy był na miejscu zbrodni i uprawiał seks z dziewczyną. Podczas rozprawy sądowej zaprzeczył, na komendzie bili go policjanci, zeznanie wymuszono siłą.

To właśnie ten 61-latek z Radomia – według krakowskich prokuratorów – składając wyjaśnienia do sprawy porwań, sam z siebie zaproponował, że ujawni mroczną tajemnicę z przeszłości. Wraz z dwoma innymi mężczyznami Robertem S. i Marcinem B. włamał się w Aninie do willi Alicji i Piotra Jaroszewiczów. Według prokuratorów przekonująco opisał szczegóły, a więc zapewne opowiedział, jak wyglądało wnętrze, co ukradziono i kto zabił byłego premiera i jego żonę – ale tego prokuratura na razie nie ujawniła. Przeprowadzono wizję lokalną, która, jak twierdzi prokuratura, potwierdziła wyjaśnienia złożone przez Dariusza S. W marcu zatrzymano Roberta S. i Marcina B. Jeden z nich przyznał się do udziału w tym napadzie, drugi zaprzeczył i odmówił wyjaśnień. Obaj zostali przez sąd aresztowani, na razie na 3 miesiące. Nie ujawniono, który z nich się przyznał. Rajd Karateków Cała trójka to w latach 90. członkowie radomskiej grupy przestępczej ochrzczonej przez policjantów mianem Karateków. Trzon tego gangu stanowiło pięciu, sześciu mężczyzn, czasem do udziału w poszczególnych napadach dołączało trzech innych. Poznali się na zajęciach sekcji karate działającej przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej. W latach 1993–95 odbyli bandycki rajd po Polsce. Napadali na wille bogatych osób. To nie były typowe włamania dokonywane pod nieobecność domowników, ale napady na ostro, z użyciem broni. Włamywali się nocami, mieszkańców terroryzowali, krępowali sznurem albo kajdankami i zmuszali do wskazania schowków, gdzie trzymano pieniądze oraz cenne przedmioty. Liderem grupy był aresztowany w związku ze sprawą Jaroszewiczów Robert S. Tak przynajmniej wynikało z wyjaśnień składanych przez pozostałych oskarżonych podczas procesu Karateków, który zakończył się 2003 r. wyrokiem skazującym. To on dysponował bronią i wyposażał w nią innych członków gangu, kiedy wybierali się na kolejny skok. To on zajmował się logistyką i wybierał miejsca rabunków. To wreszcie on śmiertelnie postrzelił właściciela willi w wielkopolskim Kostrzynie. Przed sądem twierdził, że doszło do szarpaniny, mężczyzna próbował wyrwać mu broń (karabin myśliwski z obciętą lufą, tzw. obrzyn) i wtedy padł przypadkowy strzał. W relacjach z procesu Karateków media cytowały zeznania żony i córki śmiertelnej ofiary z Kostrzyna. 15-letnia córka zobaczyła matkę leżącą na tarasie i bitą w głowę przez napastnika. Zaczęła krzyczeć i mężczyzna przestał. Dziewczynę związano i położono na dywanie, mamę skrępowano i posadzono na fotelu bujanym. Zasłonięto im oczy. Kobieta prosiła, aby ich nie zabijali. Zaproponowała, aby zdjęli jej z palca złoty pierścionek, ale żaden z napastników tego nie zrobił. Nie wiedziały, co dzieje się z ojcem i mężem, podczas napadu ani razu go nie widziały. Kiedy bandyci odchodzili, jeden z nich szepnął do dziewczyny, aby mu wybaczyła. Nie wiedziała, co te słowa oznaczają. Dopiero po kilku godzinach, kiedy ujrzała ciało ojca, zrozumiała. Robert S. z dworca PKP w Poznaniu zatelefonował do kogoś z rodziny napadniętych w Kostrzynie (numer telefonu wziął wcześniej od żony ofiary) i powiedział, że krewni potrzebują pomocy. Napadali bez agresji Grupa Karateków dokonała w latach 1993–94 przynajmniej 26 napadów na wille. Wszystkie przebiegały według podobnego scenariusza. Domowników krępowano, domy plądrowano, czasem po napadzie telefonowano do rodzin napadniętych, aby powiadomić, że ich bliscy potrzebują pomocy. Prokurator oskarżający w późniejszym procesie ocenił, że Karatecy nie bywali nadmiernie agresywni, swoim ofiarom starali się nie zadawać bólu. Zdarzało się, że luzowali sznur, jakim ich krępowali, potrzebującym podawali lekarstwa. Śmiertelny postrzał w Kostrzynie był przypadkowy. W 1994 r. popełnili błąd – napadli na dom biznesmena powiązanego z grupą pruszkowską. Wiesław P. ps. Wicek przyjaźnił się z samym Andrzejem K. ps. Pershing. I do niego właśnie zwrócił się o pomoc po napadzie, którego sam padł ofiarą. Karatecy włamali się do jego willi w Górze Puławskiej. Wicka i jego żonę skrępowali, po czym spokojnie zapakowali łupy i uciekli. Zabrali zawartość sejfu. Była tam m.in. umowa pożyczki udzielonej wicepremierowi z czasów PRL Ireneuszowi Sekule przez Bogusława B., twórcę słynnej spółki Art-B. Ekipa z Pruszkowa namierzyła i dopadła trzech członków gangu Karateków. Zostali pobici i zobowiązani do zwrotu zagrabionych dóbr oraz zapłaty kary nałożonej przez gangsterów (przynajmniej 180 tys. dol.). Jednego z nich trzymano w garażu domu Wicka i torturowano. Wiertarką elektryczną przewiercono mu kość piszczelową. Karatecy podczas procesu, w którym to oni występowali w roli poszkodowanych, żalili się na brutalność przestępców, jak mówili, z mafii pruszkowskiej. Dariusz S. zeznał, że chociaż trenował karate kilkanaście lat, w obliczu gangsterów z Pruszkowa najzwyczajniej w świecie się bał. Wicek za nazbyt aktywny udział w odzyskiwaniu fantów ze swojego domu dostał 2 lata więzienia, ale Pershinga uniewinniono. Wpadka z napadem na dom Wicka spowodowała, że Karatecy, chociaż wcześniej zamierzali skończyć już z napadami, teraz ze zdwojoną motywacją dokonywali nowych włamań. Jak potem wyjaśniali, potrzebowali pieniędzy na spłatę kary ludziom Pershinga i Wickowi. W grudniu 1994 r. napadli na dom pod Warszawą. Krzyk żony usłyszał właściciel posesji, wybiegł na schody z rewolwerem. Zobaczył mężczyznę w kominiarce i z bronią. Zaczął strzelać, przeciwnik osunął się na ziemię. Włamywacze uciekli, a gospodarz wezwał policję i pogotowie. Postrzelony kilkoma kulami napastnik zmarł kilka dni później w szpitalu. Okazało się, że to Wojciech K., taksówkarz z Radomia. Sprawdzono środowisko, w jakim się obracał, i jak po nitce do kłębka dotarto do członków gangu Karateków. Robert S. dostał 25 lat więzienia, pozostałych sześciu od 4 do 15 lat. Ósmy członek grupy ukrywał się przez kilka lat we Włoszech i stamtąd skontaktował się z prokuraturą. Wytargował list żelazny, wrócił do kraju w 2000 r. Na swoim procesie odpowiadał z wolnej stopy, dostał 6 lat pozbawienia wolności. Dariusza S. skazano na 15 lat więzienia. Wyszedł przedterminowo, podobnie jak Robert S. Faszysta i inni Napadu na dom Piotra Jaroszewicza przy ul. Zorzy w Aninie dokonano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r. Zwłoki byłego premiera odkrył jego syn Jan Jaroszewicz, który zaniepokojony milczącym telefonem rodziców przyjechał do ich domu 1 września ok. godz. 23. Udał się na komisariat. Starszy sierżant policji Dariusz Woźniak zapisał 2 września 1992 r. o godz. 0.30: „Opowiadał, że ojciec nie żyje. Matki nigdzie nie znalazł. Był spokojny i nie widać było śladów specjalnego zdenerwowania”. O godz. 1 w nocy do domu Jaroszewiczów w Aninie zaczęły zjeżdżać policyjne i prokuratorskie ekipy. To była przecież gruba sprawa, zabito jedną z najważniejszych osób czasów PRL. Ciało Alicji Solskiej znaleziono w łazience na piętrze. Leżała na kołdrze, pod głową roztrzaskaną kulą miała poduszkę. W domu panował nieład, w kuchni policjanci dostrzegli rozsypaną mąkę i cukier, ale z notatki jednego z policjantów wynikało, że „pomieszczenia nie nosiły śladów dzikiego plądrowania”. Przyjęto, że motywem napadu był rabunek, mimo że do takiej wersji nie pasowało, iż przestępcy pozostawili wiele cennych przedmiotów, chociaż nie były ukryte: biżuteria, monety numizmatyczne, obrazy, dywany. Piotra Jaroszewicza przed śmiercią bestialsko torturowano. Bandyci chcieli

