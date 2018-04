Aleksandra Żelazińska Małżeństwa multi-kulti w polskim wydaniu Emocje binacjonalne Panie biorą mężów z Zachodu, panowie żony ze Wschodu. Wychodzi na to, że polska rodzina jest bardziej multi-kulti niż sama Polska.

Grzegorz Michałowski/PAP Łódź, jeden z coraz liczniejszych w Polsce ślubów multi-kulti: Hind z Maroka i Sylwester z Łodzi. Wchodzenie w Polsce w związek mieszany – z człowiekiem innego obywatelstwa – to trochę jak praca u podstaw wobec nasilających się nastrojów ksenofobicznych i atmosfery ogólnej izolacji. Co nie wychodzi naszej dyplomacji, to często udaje się na poziomie najmniejszej komórki społecznej. Tworzą się więc związki i małżeństwa, i to według nowoczesnego modelu: w poprzek podziałów etnicznych, kulturowych, wyznaniowych. Światowo. „Mieszane małżeństwa to już nie egzotyka, ale nowa norma” – wieszczy prasa na Zachodzie.

Statystyki pomijają tę grupę, która pobrała się za granicą, ale zrezygnowała z wpisu w krajowym rejestrze. Prawo tego nie wymaga, ale bywa, że decyduje pragmatyzm – perspektywa ulg podatkowych i innych ułatwień. Czasem ważna jest też symbolika oficjalnego dokumentu, bo wbrew obiegowej opinii małżeństwo ma swoją wagę i nadal chce się je w Polsce zawierać. Choć nie zawsze z Polakami. Migrowanie Zresztą Polki i Polacy mają – by tak rzec – odmienne upodobania. Jeśli już szukają partnerów na obczyźnie, to zwykle w przeciwnych kierunkach. Demografia i rynek matrymonialny podążają zaś wyraźnie szlakami migracji. – Jeśli się prześledzi statystyki GUS od lat 90., to widać pewne tendencje – wyjaśnia Anita Brzozowska, socjolożka z Ośrodka Badań nad Migracjami UW w Instytucie Socjologii. – Po pierwsze, trzy dekady temu najliczniejsze były związki polskich kobiet z cudzoziemcami. Ten stosunek wynosił wtedy mniej więcej 80 do 20 proc. Czyli 80 proc. wszystkich mieszanych małżeństw rejestrowanych w Polsce i ujętych w statystykach to były związki Polek z mężczyznami innych narodowości. Głównie obywatelami krajów Europy Zachodniej: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch. Rzadziej, choć też, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Taka była i w dalszym ciągu bywa ścieżka polskiej emigracji na Zachód. Ale ścieżki migracji wiodły też nad Wisłę. Ze Wschodu, z byłych republik radzieckich, wędrują zaś głównie kobiety. – Ze względu na tę silnie sfeminizowaną migrację proporcje małżeństw mieszanych Polek i Polaków na moment się nieco wyrównały, a wręcz odwróciły – mówi Brzozowska. I choć po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 r. znowu więcej Polek wychodzi za mąż za obcokrajowców niż Polaków żeni się z cudzoziemkami, to preferencje pozostały bez zmian. Mężczyźni oświadczają się Ukrainkom, Białorusinkom i Rosjankom. Zwłaszcza Ukrainkom, bo to w Polsce najliczniejsza grupa pracowników z zagranicy. W 2011 r. zawarto 298 takich małżeństw, w 2016 – już 782. Polki wybierają głównie Brytyjczyków (567 małżeństw w 2016 r.), Niemców (334) i Włochów (181). Przez to niesłabnące zainteresowanie Niemcami słychać czasem dowcipy, że raptem „Wandzie Niemca się zachciało”. Badacze studzą ten entuzjazm – zdarza się, że Polki wychodzą za Polaków, którzy wyemigrowali do Niemiec parę dekad temu i zdążyli zmienić obywatelstwo. Dlatego odsetek małżeństw mieszanych w ogóle jest trudny do oszacowania. A Niemiec w papierach okazuje się Polakiem w życiu. Niewiele wiadomo też o tych, którzy wyjechali, wzięli ślub i nie wrócili. Takie małżeństwa są nawet liczniejsze. Co prawda śluby kościelne i wesela często zalicza się w Polsce. Wedle schematu: cywilny tam, gdzie się mieszka, a celebra w ojczyźnie, zgodnie z obyczajem i tradycją. – W zbiorowej wyobraźni funkcjonuje takie przekonanie, że ślub i wesele powinny się odbyć w miejscu pochodzenia panny młodej. Liczą się też koszty, w Polsce jednak niższe – tłumaczy Brzozowska. Justyna, 31-letnia żona Petera z USA, właśnie w Polsce wyprawiła ślub kościelny. Do ojczyzny wrócą się zestarzeć, na emeryturze. – To wszystko było trochę jak w tym amerykańskim serialu dokumentalnym „90 Day Fiancé”, zresztą strasznie słabym – opowiada. Za oceanem miała tylko spędzić wakacje, nie planowała się statkować. Wyszło inaczej. Peter oświadczył się za sterem śmigłowca, symulując awarię silnika. W obliczu nieuchronnej katastrofy Joanna podpisałaby i cyrograf. Na szczęście przyjęła tylko zaręczyny, choć z zastrzeżeniem: odczekamy dwa lata dla pewności. Z tego też nic nie wyszło. Amerykańskie prawo nie zostawia wiele czasu na wątpliwości. Po zaręczynach wizę należy wymienić na narzeczeńską i pobrać się w 90 dni. – Oczywiście mogłam ukrywać zaręczyny, ale w międzyczasie wybrałam się do Polski na ślub przyjaciółki, jeszcze z wizą turystyczną – mówi. – W drodze powrotnej zaczęły się problemy. Czyli przesłuchania. Skąd tak częste podróże w tę i z powrotem? Jak się utrzymuje, gdzie pracuje i czy na pewno legalnie? – Nie wiedziałam o tych komplikacjach. Wszystko przez tę polską wyprawę! Żeby było zabawniej, przyjaciółka dawno się rozwiodła. A Justyna ustatkowała się szybciej, niż planowała. Ślub cywilny w USA trwał półtorej minuty. Yes, I do – i było po wszystkim. Krewni i znajomi z Polski, oglądający relację live w prywatnym streamingu internetowym, nie zdążyli nawet zasiąść przed komputerami. Wtapianie A punkt odniesienia zależy od punktu siedzenia. Polacy emigrują na Zachód, bo tam szukają lepszych perspektyw. Mieszkańcy krajów wschodnich wędrują do Polski w tym samym celu. Niektórzy po prostu szukają furtek. Powstają tak małżeństwa aranżowane, zawierane – jak to się mówi oficjalnie – „w celu obejścia przepisu”. Zdarzają się i małżeństwa z przekonania i miłości. Są w Polsce grupy tzw. migrantów matrymonialnych, ściągający do Polski za Polakami i osiedlający się tutaj po ślubie. Są też migranci zarobkowi, zawierający znajomości w sposób naturalny i zakochujący się przy okazji. To głównie ci ze Wschodu. Badacze zwracają uwagę na genderowy aspekt powstawania takich par. Pokutuje przekonanie, że kobiety z krajów byłego ZSRR są bardziej kobiece, także z wyglądu, cenią rodzinne wartości i troszczą się o ognisko domowe. W domyśle: bardziej niż Polki. – Migrantki zarobkowe z Ukrainy często znajdują zatrudnienie w sektorze usług domowych i opiekuńczych – tłumaczy Brzozowska. – A to mocno eksponowany wątek, też w kulturze: romantyczny topos pomocy domowej, która wchodzi w związek z pracodawcą. „Nie przypadkiem Ukrainki są najczęściej wybierane przez Polaków na żony pochodzące z zagranicy” – piszą Alina i Jacek Łęscy (z zawodu dziennikarz), małżeństwo mieszane, we wspólnej książce „Pokochać Ukrainę”. Przybysza z Polski uderza „znacznie bardziej tradycyjna struktura społeczna i inny podział ról między kobietami i mężczyznami. Na Ukrainie obowiązuje hybrydowy model, łączący cechy tradycyjnej kultury patriarchalnej z sowieckimi próbami stworzenia »nowego człowieka«. W sowieckim modelu dzieci wychowywało państwo, a kobiety, na równi z mężczyznami, miały budować przodujący ustrój i walczyć o zwycięstwo światowej rewolucji”. Tak silne kobiety przygotowuje się do funkcji „troskliwych matek i dobrych żon”, ale pozbawionych przywilejów macierzyństwa i zarabiających na dom na równi z mężczyznami. A do tego są urodziwe. Pisze Łęski: „Kobiety na Ukrainie nie mogą się Polakowi nie podobać. Uroda Ukrainek jest podobna do urody Polek, ale często z egzotyczną, wschodnią nutą, która dodaje im oryginalności i wdzięku. Poza tym mają w sobie coś, co u Polek staje się coraz rzadsze: ciepło i kobiecy wdzięk połączony z twardym charakterem i życiową zaradnością”. Ukrainkom (i Ukraińcom) łatwiej się wtopić, bo są do nas podobni. Takim parom – postrzeganym jako mniej egzotyczne – w jednorodnej Polsce żyje się ciut prościej. – Pochodzenie cudzoziemskiego partnera nadal ma znaczenie. Ważne jest to, czy partner budzi fascynację przez inność, wyró

