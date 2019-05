Lilija Moshechkova – Rosjanka wśród narodowców

Chyba najdziwniejszą i najbardziej tajemniczą kandydatką tych wyborów jest Rosjanka z pochodzenia startująca z list narodowej Konfederacji.

Stała się znaczącą postacią w skrajnie prawicowej Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Lilija Moshechkova była na ich listach do europarlamentu, ale nie kryje, że prawdziwy bój chce stoczyć na jesieni o miejsce w polskim Sejmie. Źródła jej majątku nie są jasne. Ona sama jest miłośniczką putinowskiej Rosji, chwali się też znajomościami z ukraińskimi separatystami. Na pierwszy rzut oka to wszystko powinno ją zatopić. Ale Moshechkova wśród narodowców czuje się jak ryba w wodzie. Dokąd kroczy w polityce 50-letnia majętna bizneswoman ze Wschodu, z zamiłowaniem do skór i futer w typie „nowych Rosjan”?