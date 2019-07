Rozmowa z Tomaszem Witesem o mapie przestępczości i o tym, jak kształtować przestrzeń, by zmniejszyć ryzyko zbrodni.

MARTYNA BUNDA: – Miejsce przestępstwa. Tak zwykle mówimy. Pan uważa, że powinniśmy myśleć o przestrzeni przestępstwa.

TOMASZ WITES: – Warto poszerzyć perspektywę, bo to, czy dane przestępstwo się wydarzy, w jakiejś mierze zależy również od tego, jak ukształtowaliśmy przestrzeń wokół nas. Patrząc na otoczenie, możemy sporo powiedzieć o ryzyku konkretnych zachowań patologicznych. Nawet jeśli mapy przestępczości mają to do siebie, że się zmieniają. Np. stereotyp ciągle mówi, że wschodnia ściana Polski to większe ryzyko zjawisk patologicznych, tymczasem ostatnie lata pokazują, że Polska wschodnia stała się tą bezpieczniejszą częścią kraju.