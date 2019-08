Terapeutyczne zdolności przyrody

Dr Ryszard Ryś Kulik: Spróbujmy spędzić w lesie noc.

Mając nadzieję, że długi weekend da Państwu nieco więcej czasu na lekturę oraz refleksję nad sobą i bliźnimi, przygotowaliśmy ofertę specjalną: cztery wywiady z naszych Poradników Psychologicznych. Już przed 15 laty zaczęliśmy redagować razem ze współpracownikami ze świata nauki najpierw wkładkę do tygodnika, a następnie osobny kwartalnik „JA MY ONI” poświęcony psychologii. Przybliżamy w nim aktualną wiedzę akademicką (sięgając również do antropologii, filozofii czy neuronauk), nie stroniąc jednocześnie od nienatarczywych rad, jak żyć, układać sobie relacje z najbliższymi i nie oszaleć we współczesnym zwariowanym świecie.