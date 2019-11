Tylko w Polsce rośnie umieralność na raka piersi

Ja tę statystykę odbieram jako klęskę życiową. Bardzo osobiście – mówi prof. Tadeusz Pieńkowski, prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.

AGNIESZKA SOWA: – Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym wzrasta umieralność z powodu raka piersi.

TADEUSZ PIEŃKOWSKI: – To prawda, we wszystkich państwach Europy spada, a u nas rośnie. W dodatku do 2012 r. współczynniki umieralności z powodu raka piersi i u nas malały. Nie tak szybko jak w krajach, do których aspirujemy, ale jednak malały. Informacja o wzroście umieralności jest tragiczna. Powszechnie rak piersi jest uznawany za chorobę przewlekłą, którą się dobrze leczy.