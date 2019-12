Raport z badań: jak kupujesz, tak głosujesz

To, jak żyjesz i co kupujesz, świadczy też o tym, jak zagłosujesz. Wiedzą to badacze rynku oraz politycy. Dlatego nasze przyzwyczajenia, gusty i potrzeby badają coraz dokładniej.

Wiedzą, o której rano wstajesz. Czym jedziesz i do jakiej pracy, ile w niej zarabiasz. Gdy w przerwie w pracy oglądasz coś w internecie – wiedzą, co i jak często. Jeśli wracasz do domu, to wiedzą oczywiście o której. Jeśli wstępujesz do sklepu, to przewidują, jaką wybierzesz w nim trasę – najpierw nabiał, a potem pieczywo, czy raczej zaczniesz od napojów. I tak zleciał cały dzień. Wiedzą, czy przed snem odmówisz pacierz, czy raczej pooglądasz Netflixa. W agencji badawczej IQS wykształcone socjologicznie i psychologicznie badaczki rynku Katarzyna Krzywicka-Zdunek oraz Dorota Peretiatkowicz takie analizy robią codziennie.