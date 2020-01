Franciszkanin o. Stanisław Jaromi o tym, jak żyć, żeby przeżyć, i jak wierzyć, by pomóc naturze.

JOANNA PODGÓRSKA: – Jak w czasach, gdy wyeksploatowaliśmy naturę do cna, czytać biblijne wezwanie: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”?

STANISŁAW JAROMI: – Jeszcze jest Amazonia, trochę unikalnych obszarów tropikalnych, tereny wysokogórskie. Zostało parę miejsc do wyrabowania. No i północ; przede wszystkim Arktyka, gdzie wielu już się szykuje do rabunku. Antarktyda jest na razie nie do ruszenia. Sarkastycznie można powiedzieć, że mimo sporych wysiłków ludzkości jeszcze coś zostało.