Ministrantki nie mają lekko. Mentalność się zmienia, ale Kościół nie

Formalnych przeszkód od dawna właściwie nie ma, ale ministrantki to nadal egzotyczny widok w polskich kościołach.

Jezuita o. Wiesław Kulisz, proboszcz parafii św. Szczepana na warszawskim Mokotowie, sam się trochę zdziwił, gdy zobaczył w swoim kościele dziewczynkę służącą do mszy.

– Mój współbrat opowiedział, że dziewczynka przyszła do niego z mamą. Wróciły właśnie z emigracji, gdzie od kilku lat służyła do mszy i bardzo jej zależało, by to robić nadal. I tak od czterech lat mamy ministrantkę – wspomina. – Świetnie sobie radzi, ma dobry kontakt z chłopcami, a ostatnio nawet została lektorką.