E-studia, czyli eksperyment na studentach

Co ze studiami, uczelniami, egzaminami, z rekrutacją? Trwa ciekawy eksperyment na milionie studentów.

Pierwsze dwa, trzy tygodnie to był emocjonalny roller coaster. Siadałam rano do laptopa z wiarą, że będzie dobrze. Zamykałam go z płaczem, że się na tym e-studiowaniu wywalę, wylecę z uczelni – wspomina pierwsze dni zdalnych studiów Magda, studentka stomatologii. – Wiadomości od wykładowców, od starościny grupy i władz uniwersytetu spływały na mój mail uczelniany, na prywatny oraz przez stronę na Facebooku od bladego świtu do nocy. A do ogarnięcia była jeszcze witryna internetowa wydziału, platforma, na której zaczęliśmy zajęcia oraz wytyczne Ministerstwa Nauki.