Raport z zamkniętej granicy

Na Dolnym Śląsku polskie wojsko broni granic kraju przed atakiem koronawirusa z Czech. Rynsztunek bojowy, szykany na drogach, strzały ostrzegawcze, zatrzymania. Granice zamknięte, tysiące Polaków odciętych od pracy w czeskich fabrykach.

Jeszcze półtora miesiąca temu granicy w Kotle, 3 km od Lewina Kłodzkiego, się nie dostrzegało. Wąska, wiejska droga mijała kolejne wzgórze i było się w Czechach.

– Polna droga, a ruch ciągły, jak w dużym mieście – mówi właściciel agroturystyki z Kotła (gospodarstwo puste z powodu pandemii, z okien widok na polskich żołnierzy; siedzą, grzeją się w słońcu). – Czesi do nas na zakupy, nasi do Czech do pracy.

Teraz w Kotle na granicy szlaban ze znakiem „zakaz ruchu”, biało-czerwone szarfy, toi toie do użytku służbowego patroli, duży polowy namiot.