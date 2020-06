Starość umiera w samotności

Zamknięci w domach. Nieporadni i nieufni. Porzuceni w chorobie przez dzieci. Zdani czasem tylko na sąsiadów, bronią się przed domami opieki, jak długo mogą. Starzy ludzie w Polsce umierają w samotności.

Pani Stefanii sąsiedzi nie widzieli od pół roku. Po operacji przestała wychodzić z domu. Po zakupy chodził pan Michał. Wolnym krokiem, ostrożnie. Kiedy i on zniknął, sąsiadka zadzwoniła po kilku dniach do pomocy społecznej. Może by lekarz rodzinny przyszedł? Bo pan Michał ostatnio nie wyglądał dobrze. Pracownik socjalny do lekarza się nie dodzwonił. A kiedy pod koniec maja na klatce schodowej zaczęło nieprzyjemnie pachnieć, było jasne, że nic tu po lekarzu. Sąsiedzi zadzwonili po policję i straż pożarną.