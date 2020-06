Anna Piróg o tym, co to znaczy mieć syna geja

Anna Piróg, mama Michała Piróga, tancerza i choreografa: My się syna nie wstydzimy. Ale gdyby miała mu się stać krzywda, wolałabym, żeby wyjechał z Polski.

„Jeśli przedstawia się takie osoby jak mój syn jako jakąś ideologię, która zagraża polskim rodzinom i dzieciom, to mnie to po prostu przeraża”.

KATARZYNA KACZOROWSKA: – Nagle słyszy pani o synu: „nie jest równy normalnym ludziom”. Co wtedy czuje matka?

ANNA PIRÓG: – Ból, gniew, złość. To jest coś przerażającego, bo odbiera się nie tylko mojemu dziecku prawo do życia w Polsce, piętnuje się je za to, że jest inne, a tym samym piętnuje się takie rodziny jak nasza. Nie rozumiem, jak w ogóle można mówić coś takiego...

Problem w tym, że to nie jest jakiś bluzg na ścianie. Mówi to poseł, były wojewoda, naukowiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.