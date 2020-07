Pandemia nie skasuje tegorocznych wakacji, ale na pewno je zreorganizuje. Szykuje się lato retro.

Zdarzyło się coś, co od dziesięcioleci wydawało się tak absurdalne, że aż niemożliwe do powtórki: na wyraźne zapotrzebowanie organizatorów wakacji centralna władza państwowa wydała wytyczne, jak Polak ma wypoczywać. Pandemia zawróciła nas w tym względzie do 7 maja 1949 r., gdy ogłoszono – pod stemplem Komisji Centralnej Związków Zawodowych – model wczasów idealnych: od spisu miejscowości do wypoczywania po instrukcję witania gości. W 1951 r. dokument uzupełniono: „Stoły w sali jadalnej winny być znormalizowane, tj.