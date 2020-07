Rozmowa z dr. Michałem Rydlewskim o tym, jak odreagowujemy własne stresy, upokarzając innych

Rozmowa z dr. Michałem Rydlewskim, antropologiem, o tym, jak odreagowujemy własne stresy, poniżając innych. I jak ten mechanizm wykorzystuje telewizja i polityka.

JOANNA PODGÓRSKA: – Według pana kultura upokarzania jest dziś tak wszechobecna, że aż przezroczysta. Jak to się stało, że przestaliśmy ją dostrzegać?

MICHAŁ RYDLEWSKI: – Kiedyś było mniej więcej jasne, kto nami rządzi. Nowoczesność to władza „w aerozolu”: rozproszona. Karanie kiedyś było publiczne, a kara była jednocześnie rozrywką dla ludu. To się nie zmieniło, tyle że wymierzanie kary też jest bardziej rozproszone. Np. na scenie programu typu talent show upokarza się ludzi, którzy proszą o jeden z możliwych kapitałów do zdobycia: o widzialność.