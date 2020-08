Homofobusy jeżdżą po polskich miastach. Szokują i wykluczają

Homofobusy rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat osób LGBT. To akcja Fundacji Pro-Prawo do Życia, która wbrew nazwie odmawia osobom nieheteroseksualnym prawa do wolnego od dyskryminacji życia w Polsce.

„Pederaści żyją 20 razy krócej”, „Czyny pedofilskie zdarzają się wśród homoseksualistów 20 razy częściej. Tacy ludzie chcą edukować twoje dzieci. Powstrzymaj ich!”, „31 proc. dzieci wychowanych przez lesbijki i 25 proc. wychowanych przez pederastów jest molestowanych” – w te i inne hasła oblepiony był krążący po Gdańsku w lutym 2019 r. minibus. W tle baner przedstawiający dwóch nagich mężczyzn z tęczową flagą, symbolizującą społeczność LGBT, choć wiarygodność zdjęcia stoi pod znakiem zapytania.