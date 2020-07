Historia człowieka z pumą

Filmy z obławy obiegły nie tylko polskie media. Historia ucieczki Kamila Stanka, weterana z Afganistanu, który ukrywał się w lasach z pumą, o film aż się prosiła.

Mówi Kamil: – Byłem gotowy, że zginiemy oboje, ja i Nubia. Wcześniej pożegnałem się z żoną. Syna masz dobrze wychować – powiedziałem. Niech wie, że ojciec nie jest cieniasem. Poddać się nigdy się nie poddam. Teraz, gdy emocje już trochę opadły, ciągle chce być blisko swojego kota. Siedzi godzinami pod szklaną ścianą w chorzowskim zoo, za którą znajduje się teraz Nubia.

Uciekaj do nas!

W Polsce był to najważniejszy news – co można by tłumaczyć deficytem dobrych tematów w ciszy wyborczej.