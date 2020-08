Rozmowa z pisarką i scenarzystką Iloną Łepkowską o wyborach, konwencji antyprzemocowej i życiu w politycznie podzielonej rodzinie.

„Jeśli po drugiej turze słyszę Małgorzatę Trzaskowską, która mówi: 'szkoda, że nie starczyło czasu, żeby pojechać do wschodnich regionów Polski i tam porozmawiać', to ma rację”.

JOANNA PODGÓRSKA: – Zaangażowała się pani w akcję #zmianawpałacu. Pisała na Facebooku, że 13 lipca będziemy skakać z radości. Jak się pani czuła w powyborczy poniedziałek?

ILONA ŁEPKOWSKA: – Zmarnowana i zgnębiona.

Co poszło nie tak?

#zmianawpałacu to był przeze mnie wymyślony hasztag… No cóż, było blisko... Miałam nadzieję, że się uda. Można było zrobić pierwszy wyłom w murze; uzyskać jakąś gwarancję, że prezydent nie będzie nadal podpisywał wszystkiego w ciemno.