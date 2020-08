Rząd luzuje reżim koronawirusowy i zezwala na duże zabawy towarzyskie. Ostatnio najłatwiej zarazić się na weselu, wśród wyluzowanych ludzi. Wirus rządu nie słucha.

Jak donoszą wszyscy organizatorzy wesel w Polsce – dystans społeczny zalecany przez rząd w dobie koronawirusa da się utrzymać do pierwszej lub drugiej wódki.

W lipcu w Nowym Sączu złapali się za głowy z powodu wskaźników. W powiecie tak wolnym od covidu, że bardzo wielu obywateli podejrzewało covid o nieistnienie – do 15 czerwca zero przypadków – odbyły się trzy wesela, które uczyniły z powiatu lidera wojewódzkiej krzywej zachorowań. 8 lipca było już 230 chorych w mieście i powiecie, a na kwarantannie ponad 1200 osób. Dwa tygodnie później już ponad 400 chorych i ponad 2 tys. na kwarantannie. Dobowo zaraża się średnio od 14 do 25 osób. Skala na razie niemalejąca – mówią w starostwie powiatowym – bo wesel dużo.