Fabryki solidarności

Cztery dekady po narodzinach wielkiego ruchu Solidarności solidarność jako cnota społeczna i polityczna wydaje się równie fantastyczna jak tamto wydarzenie historyczne. A jednak, jak pokazuje doświadczenie pandemicznego kryzysu, to dzięki niej istniejemy jako społeczeństwo.

Polski Sierpień 1980 r., który dał początek Solidarności, zaskoczył świat. Socjolog Alain Touraine, pierwszy badacz ruchu, nazwał go największą innowacją społeczną drugiej połowy XX w. Tajemnica sukcesu tkwiła w niezwykłym połączeniu trzech logik działania: powstania narodowego, buntu robotniczego i ruchu społecznego w fenomen samoograniczającej się, wystrzegającej przemocy rewolucji. Jej spoiwem była etyka solidarności przedstawiona w formie kazań przez kapelana ruchu Józefa Tischnera. To już jednak historia skłaniająca do pytania: czy obecnie możliwy byłby podobny fenomen?