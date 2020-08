Komu przeszkadza topless

W tle licznych wakacyjnych wojen toczyła się jeszcze jedna. O biust.

Polki, jeśli w ogóle akceptują swoje i cudze ciało, to pod warunkiem, że jest idealne i perfekcyjne.

Połowa sierpnia, plaża w Dąbkach. Za parawanami porozkładane całe rodziny. Ludzi całkiem sporo, ale nie tyle, by panował tłok. Dwie młode dziewczyny wybierają długo miejsce, tak by zachować dystans od innych. Rozkładają ręczniki. Ściągają sukienki. Jedna z nich jest topless. Po kwadransie sięga jednak do torby i nakłada górę od stroju kąpielowego.

– Mówię ci, że to Niemki. Od razu widać. Polka by tak nie paradowała z gołym biustem na dzień dobry. Jak już to położyłaby się na ręczniku, rozpięła ten stanik i leżała na brzuchu, a nie siedziała na widoku jak ta – słychać komentarz zza jednego z pobliskich parawanów.