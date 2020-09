Bartek Fisz Waglewski: Nie ma już niepolityki

Rozmowa z Bartkiem Fiszem Waglewskim o walcu propagandy, szaleństwie polityków i ideowym zaangażowaniu artystów.

JOANNA PODGÓRSKA: – Zabrałeś głos w obronie środowiska LGBT. W nowej, udostępnionej właśnie na YouTube, piosence „Kurz” pytasz: „co zrobisz, jeśli twój syn, córka powie, że są jak Oni”. Jaki był impuls do jej powstania?

BARTEK FISZ WAGLEWSKI: – Od pewnego czasu obserwuję, jak kształtuje się nowomowa, jaką rolę odgrywa język we współczesnej polityce. Mówiłem o tym już cztery lata temu przy okazji płyty „Drony”. Ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy trudno komentować, bo naruszana jest godność człowieka.