Grzybobranie po polsku

Grzyby rosną na całym świecie, ale to my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata w grzybobraniu. Tak o sobie myślimy, gdy bladym świtem wkraczamy do lasu.

Polak grzybów nie zbiera. Polak na grzyby poluje, a przede wszystkim grzyby liczy. Coraz częściej je raportuje, fotografuje, wrzuca na grupę, blog albo na stronę. Dopiero potem sprzedaje lub zjada na świeżo, marynuje, mrozi albo suszy. Lasy państwowe zajmują 7,6 mln ha. Grzyby można w nich zbierać bez ograniczeń (wyjątki: gatunki chronione, parki narodowe i tzw. szkółki). Polska jest więc rajem dla grzybiarzy, a wrzesień i październik czasem żniw. Setki tysięcy, a niektórzy wyliczają, że kilka milionów Polaków uczestniczy w dorocznym najeździe na lasy.