Kto dziś w naszym społeczeństwie cieszy się takim autorytetem, by porywać miliony? Czy Polacy jeszcze się z kimś liczą?

Po ponad 10 miesiącach pandemii międzynarodowa organizacja More in Common we współpracy z Kantarem spytała o samopoczucie obywateli sześciu krajów europejskich – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski – oraz USA. Wszędzie sporo respondentów (od 14 do 28 proc.) skarży się na pogorszenie swego stanu psychicznego; nigdzie – aż tylu co w Polsce (37 proc.) Spadło zaufanie do władz poszczególnych krajów, ale w Polsce odnotowano najwyższy odsetek ludzi wątpiących, by rząd poradził sobie z pandemią, najniższe zaufanie do głowy państwa i najpowszechniejsze przekonanie, że władza coś przed społeczeństwem ukrywa.