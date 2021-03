Życie po mastektomii

Znana dziennikarka Paulina Młynarska napisała na Facebooku, że usunięto jej piersi. Sieć zareagowała oburzeniem. Gdy emocje opadły, zaczęła się rozmowa o raku i o tym, że mastektomia może uratować życie.

W społecznej świadomości mastektomia profilaktyczna nie dotyczy szarych obywatelek, ale celebrytek. Nawet mało kto wie, że ta operacja jest refundowana przez NFZ.

Bo i temat jest generalnie wstydliwy. Do tego stopnia, że kobiety, które decydują się na zabieg, trzymają ten fakt w sekrecie nawet przed najbliższymi. – Moja mama do dziś nie wie, że to zrobiłam. Pojechałam na zabieg do szpitala, a ją okłamałam, że jadę z koleżanką na wakacje – opowiada 43-letnia dziś Justyna.