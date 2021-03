Ojciec morderca

Niemowlęta nie miały żadnych ran, śladów przemocy, nic, co by wskazywało, że zostały zabite. Tyle że umierały. Mordował – uważa prokurator – młody ojciec. I prawie by mu się upiekło.

Piotr P., szczupły, dwa metry wzrostu. Prowadzony w kajdankach na rozprawę mimo swoich 28 lat wygląda jak chłopiec. Markowy granatowy pulower, takie same dżinsy, brązowe dobre buty. Sprawia wrażenie, jakby nie pojmował, dlaczego tu jest. Rodzina religijna, ojciec wysokiej rangi menedżer, mama zajmuje się domem i opieką nad jego niepełnosprawnym bratem. Rodzice stoją przed salą rozpraw. Ojciec podbiega i ściska skute dłonie. Po nim matka. Szczupła, okręcona góralską chustą. Całuje w policzki.