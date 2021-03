Egzamin na krakowskiego hejnalistę

O tym, że krakowski hejnalista to zawód wysokiego ryzyka, mówią legendy. Tym razem chętnych do trąbienia na całą Polskę wykosiła komisja egzaminacyjna.

Tradycja, którą obrósł ten zawód, powoduje, że do kolejnego naboru zgłosiło się 27 kandydatów. W tym trzy kobiety.

O ostatnim egzaminie na krakowskiego hejnalistę też już krążą legendy. O pracę na wieży mariackiej ubiegało się 35 osób. Z czego aż trzy panie, co podbiło stawkę, bo dotychczasowe próby zatrudnienia na wieży kobiety nie wyszły poza fazę eksperymentu. A tym razem eksperymentować chyba nie chciano, bo wszystkie trzy kandydatki poległy już na pierwszym etapie, czyli na grze na trąbce. Co jest o tyle dziwne, że Iwona Goraj już raz z wieży grała, kiedy po śmierci prezydenta Adamowicza nad Krakowem popłynęła melodia „The Sound of Silence”.