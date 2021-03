Dzieci przestały tęsknić za szkołą

Po 12 miesiącach nauki online wiele dzieci przywykło do czterech ścian i samotności. Nie tęsknią już za stacjonarnymi lekcjami.

Żadnej z zasadniczych wad polskiej szkoły, tak jaskrawo widocznych od początku pandemii, przez rok nie udało się systemowo przewalczyć. Poprawa nastąpiła tylko na jednym poziomie – cyfryzacji i dostępu do sprzętu.

Kamil, 16-latek z Łodzi, nigdy nie był duszą towarzystwa. W podstawówce miał zgraną klasę – kolegów, koleżanki. We wrześniu zaczął liceum i liczył, że tutaj też jakoś to będzie, że z czasem znajdzie kumpli. Nie zdążył. Na zajęcia chodził do początku października. Potem w szkole zaczęły się zakażenia, kwarantanny, wreszcie lockdown. – Można powiedzieć, że dziś Kamil uczestniczy w lekcjach online z obcymi ludźmi – opowiada jego matka Ewa. – Niektórych rzadko w ogóle słyszy, prawie nie odzywają się na lekcjach.