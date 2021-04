„Pacjenci się duszą”. Kulisy tragedii w poznańskim szpitalu

Zabrakło tlenu. Ktoś krzyknął, żeby wszyscy biegli do łóżek ratować, bo pacjenci się duszą. W halach Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie mieści się szpital tymczasowy, rozegrał się dramat.

Niewielu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych chce mówić o tym, co stało się o poranku 30 marca. Część do tej pory nie otrząsnęła się z szoku. Inni boją się szefów. Cofają zgody na rozmowę: – Sprawą zajmuje się prokuratura, a ja nie jestem upoważniony. Mimo to udało nam się zdobyć informacje o tym, jak przebiegał feralny dyżur.

Opowieść lekarza (1)

N. jest lekarzem. Pracuje w szpitalu tymczasowym i tyle możemy o nim napisać. Zgodził się porozmawiać o zdarzeniu.