Krucjata covidowych antyszczepionkowców

Zawsze byliśmy jednym z najbardziej podejrzliwych społeczeństw. Dlatego, gdy w środku pandemii wróciły pytania, czy szczepionki mogą być stosowane przez katolików oraz czy nie umrze po nich więcej ludzi niż na covid, stało się jasne, że wkrótce trzeba będzie brać chętnych z łapanki.

Dotrzeć do ludzi, którzy wierzą w to, że w szczepionkach przeciwko covid znajdują się ukryte chipy albo że wyprodukowano je z abortowanych płodów, wcale nie jest trudno. To nie tylko celebryci i artyści – ludzie dobrze znani opinii publicznej, ale też profesorowie albo księża, których wykształcenie oraz wiedza o świecie (i życiu pozagrobowym, co też ma znaczenie) nadają im w wielu środowiskach status autorytetów.

Powielanie różnych absurdalnych teorii, głoszonych na przykład przez płaskoziemców (osoby niewierzące w kulistość Ziemi), przyjmowane jest na ogół z politowaniem, więc lepiej się z tym nie afiszować.