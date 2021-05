Sterana starość

Stan zdrowia polskich kobiet jest niepokojący – już w wieku 55–64 lat jest on dwukrotnie gorszy niż w innych krajach.

Mamy do czynienia z tabu: mało kto przyzna się do niechęci wobec ludzi starych. Władza cynicznie na tym żeruje: zamiast realnie pomóc polskiej nędznej starości, dokarmia ją trzynastkami, czternastkami i propagandą o swej rzekomej szczodrobliwości. Nie przepuszcza żadnej okazji, by dzielić Polaków, również na starych i młodych.

Jednym z antypandemicznych pomysłów było zarezerwowanie dwóch godzin w supermarketach tylko dla seniorów. Dla wielu osób, które zechciały z tego „udogodnienia” skorzystać, było to doświadczenie dojmujące. Przeszedłszy selekcję pod czujnym okiem ochroniarza (w głębi duszy człowiek oczekuje zakwestionowania jego senioralności), wnikasz w zgoła filmową rzeczywistość, gdzie wszystko odbywa się w zwolnionym tempie. Szaro odziane, bez mała umundurowane w praktyczne burości postaci przesuwają się między półkami, coś z nich wyciągają, przysuwają do oczu, odstawiają, mozolnie pchają wózki obliczone na zakupy dla garnizonu wojska, a nie na trzy bułki, mleko, parówki, dwa jabłka.