Rośnie ruch oporu przeciwko drastycznym billboardom z martwymi płodami. Nie chcą ich u siebie niektóre miasta, a ponad 10 tys. osób podpisało petycję o zakaz w całym kraju.

Franek, pamiętasz, gdzie my wczoraj byliśmy?

– Na A4, widziałem ten plakat, już go nienawidzę. Ja chcę na policję, wycofać go...

– Ale czekaj, o czym ty mówisz? O jakim plakacie?

– Tego dziecka martwego.

– A dlaczego nie chcesz ich oglądać, Misiu?

– Tam krew jest.

– Co czujesz, jak widzisz taki plakat?

– Strach. Lęk.

– Ten strach to czujesz gdzieś w brzuchu? Czy w głowie? Rękach?

– W całych moich rękach, potem mi się aż nogi trzęsą.